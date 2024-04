“Lascerà il Milan a fine stagione”, ora è ufficiale: c’è l’annuncio

È arrivata ai titoli di coda l’avventura al Milan per l’esperto calciatore: l’annuncio del suo agente è stato chiaro.

Uno dei pilastri portati del Milan di mister Stefano Pioli metterà fine alla sua esperienza in rossonero: si tratta di Simon Kjaer. Per l’esperto centrale sarà l’ultima stagione con i colori della società lombarda. Il difensore danese, in scadenza di contratto a fine campionato, dirà addio alla società lombarda. A dare l’annuncio è stato proprio il suo agente, Mikkel Beck.

Kjaer saluta: l’annuncio dell’agente

È giunta alla fine l’avventura in rossonero di Simon Kjaer. L’esperto difensore, di fatto, non prolungherà il proprio contratto in scadenza, lasciando il mondo Milan al termine di questa stagione. Dopo quattro anni trascorsi a difesa dei colori della società lombarda, con i quali ha vinto uno Scudetto da protagonista, il centrale danese metterà il punto fine alla sua esperienza milanese.

A dare la conferma dell’addio di Simone Kjaer è stato lo stesso procurate del difensore danese in una intervista al portale Bold.dk. Mikkel Beck è stato chiaro e inciso: “Lascerà il Milan come free agent a fine stagione. Il suo contratto non verrà prolungato. Si tratta di un addio naturale. Simon è a Milano da quattro anni, ama il club. Ha realizzato il suo sogno, adesso crede è il momento giusto per salutare”.

Simone Kjaer deciderà il suo futuro una volta concluso il suo cammino nei prossimi europei con la Danimarca. Quindi, dopo Palermo, Roma e Milan, il 35enne centrale danese potrebbe lasciare la Serie A.