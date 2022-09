Dove vedere Milan-Inter in TV e streaming: tutte le soluzioni

L’attesa sta per finire. Domani alle ore 18.00 direttamente dallo Stadio Giuseppe Meazza di Milano sarà Milan-Inter, il Derby della Madonnina. Gli uomini di Stefano Pioli arrivano all’impegno dopo il deludente pareggio di Reggio Emilia, portato a casa solo grazie ad un super Mike Maignan. I nerazzurri invece sono reduci dal successo casalingo per 3-1 contro la Cremonese, che ha lasciato però più di un punto interrogativo soprattutto in fase difensiva. In palio la posizione in classifica e soprattutto una grande spinta da un punto di vista morale. L’Inter è a caccia del riscatto dopo la sconfitta in campionato dello scorso anno, il Milan invece vuole confermarsi grande.

Milan Inter Dove Vederla

Dove vedere Milan-Inter in TV e streaming

Il match valido per la quinta giornata di Serie A sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. L’app è disponibile sulle moderne Smart TV e sulle console di gioco quali PlayStation e Xbox, ma anche sui dispositivi come TIM VISION Box, Amazon Fire Stick e Google Chromecast. Per vedere il match in streaming, invece, basterà collegarsi sul sito ufficiale DAZN o scaricare l’app dell’emittente sui propri dispositivi mobili. Gli utenti abbonati invece potranno vedere il match anche sul decoder SkyQ e sul canale satellitare “ZONA DAZN”. Il tutto qualora fossero clienti Sky e avessero attivo il relativo abbonamento.

L’arbitro della sfida sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova. La telecronaca del match sarà affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Massimo Gobbi.

Le probabili formazioni di Milan-Inter

Dopo il massiccio turnover adottato contro il Sassuolo, Pioli torna ad affidarsi ai titolarissimi. Dietro spazio di nuovo a Kalulu di fianco all’intoccabile Tomori, mentre a centrocampo dovrebbe tornare Sandro Tonali. Sulla trequarti toccherà a De Ketelaere, alle spalle dell’unica punta Giroud, mattatore dell’ultimo derby di campionato. Unico dubbio sulla destra, con Messias in vantaggio su Saelemaekers. Qualche dubbio in più invece per Simone Inzaghi, che spera di riavere Bastoni sul centro sinistra. In questo caso spazio all’ex Parma in difesa con Dimarco esterno sinistro. In alternativa possibile dirottamento dell’ex Hellas nel terzetto difensivo con l’inserimento di Gosens o Darmian sulla fascia. In attacco Dzeko in vantaggio su Correa, non al meglio, per affiancare Lautaro.

De Ketelaere Milan Inter

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro.