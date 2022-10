Sei qui: Home » News » Dove vedere Chelsea-Milan in TV e in streaming

Il ritorno della Champions League si avvicina. Dopo la pausa per le nazionali, ad attendere il Milan di Pioli ci sarà il Chelsea del neo arrivato Potter in una trasferta complicata per i rossoneri.

Foto: Getty Chelsea Milan

Dopo la vittoria al Castellani di Empoli contro i toscani, il Diavolo è chiamato a dare continuità anche nella massima competizione Europea. Quanti indisponibili per mister Stefano, che dovrà vedersela con i Blues senza i vari Ibra, Florenzi, Maignan, Theo Hernandez e dopo l’ultima gara di Serie A anche senza Saelemaekers e Calabria (rientri previsti nel 2023, ndr), e il brasiliano Messias. In dubbio la convocazione di Origi che oggi si è allenato parzialmente in gruppo.

Dove vedere Chelsea-Milan in tv e streaming

Il Milan è atteso dalla delicata trasferta a Stamford Bridge contro il Chelsea del neo tecnico Potter. La partita del girone di Champions League, sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video. per poterla vedere in diretta tv, occorrerà scaricare l’app di Amazon Prime Video su una smart tv compatibile o su console Playstation/Xbox.

Chelsea-Milan: probabili formazioni

CHELSEA (4-2-3-1): Kepa; James, Koulibaly, Thiago Silva, Cucurella; Kante, Jorginho; Sterling, Havertz, Mount; Aubameyang. Allenatore Potter

MILAN (4-2-3-1) Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballo-Toure; Tonali, Bennacer; Krunic, De Ketelaere, Leao; Giroud. Allenatore Pioli