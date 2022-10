Chelsea-Milan, due recuperi molto importanti per Potter

Si avvicina a grandi falcate la trasferta a Stamford Bridge per il Milan di Stefano Pioli, partita che sarà molto importante ai fini del passaggio del turno nel girone di Champions League dei rossoneri.

Milan inevitabilmente rivoluzionato causa infortuni che sono aumentati nel corso della trasferta di Empoli con Davide Calabria, Alexis Saelemaekers e Simon Kjaer che si sono aggiunti alla già lunga lista degli indisponibili.

Infortuni Milan Chelsea

Situazione apparentemente diversa in casa bleus, con Graham Potter che potrà contare sui recuperi di due perni della sua squadra.

Tuttosport riporta infatti che N’golo Kanté e Marc Cucurella hanno smaltito i propri infortuni e saranno disponibili per il match contro i rossoneri, e se per il primo ci sono poche possibilità di partire dall’inizio, il secondo molto probabilmente agirà dal primo minuto.

Notizie non molto buone per i rossoneri, ma ottime per il tecnico inglese che sicuramente domani in conferenza stampa chiarirà la situazione.

Ricordiamo che anche Stefano Pioli parlerà nella giornata di domani.

Andrea Mariotti