Rivelazione clamorosa: “Valigia pronta per andare al Milan”

Fatta con il Milan: valigia pronta per prendere l’aereo. La rivelazione clamorosa arriva direttamente dal calciatore

Sono ore caldissime per il mercato del Milan. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Alvaro Morata, è arrivato adesso il turno di altri acquisti.

Quello più vicino, al momento, è Fofana del Monaco: come scrive la Gazzetta dello Sport, le due società sarebbero arrivate ad un accordo sulla base di 14 milioni come base fissa.

Adesso si tratta per i bonus, mentre il calciatore ha detto sì ormai da tempo. Insomma, entro la fine di questa settimana potrebbe arrivare il via libera di un acquisto molto importante per il centrocampo rossonero.

Che con il francese trova la pedina perfetta: quantità e qualità, sarà il punto di riferimento in mezzo al campo al fianco (probabilmente) di Tijjani Reijnders. Tutto apparecchiato quindi, in attesa di novità anche sul fronte Pavlovic per la difesa. In uscita, invece, si sta scaldando la pista Thiaw-Newcastle: c’è attesa per possibili sviluppi a breve.

Nel frattempo però arrivano rivelazioni clamorose in merito a quanto accaduto circa un anno fa.

Era tutto fatto col Milan, l’incredibile rivelazione un anno dopo

Durante le ultimissime ore del mercato estivo 2023, il Milan aveva cercato con insistenza un bomber dopo aver visto sfumare l’acquisto di Taremi.

Alla fine è arrivato Jovic a costo zero dalla Fiorentina, una toppa che alla fine si è rivelata molto importante per il campionato dei rossoneri con diversi gol pesanti. Nella lunga lista degli attaccanti cercati c’era anche Rafa Mir del Siviglia: anche lui era vicinissimo, poi però l’affare saltò.

Oggi, un anno dopo quasi, finalmente la verità. A svelarla è stata il calciatore stesso. Intervenuto a DAZN Spagna, il centravanti ha raccontato che “Aspettavo a casa con la valigia pronta per prendere l’aereo per Milano. Mi dissero dal Siviglia che non riuscivano a prendere un sostituto e quindi non mi fecero partire, ma il giorno dopo mi sono ritrovato con Mariano. Sono rimasto sorpreso“.

Confermate quindi le indiscrezioni dell’epoca: il motivo per il quale l’affare è sfumato è legato al Siviglia, che non diede il via libera per la cessione.

Da pochi giorni Rafa Mir è un nuovo giocatore del Valencia, trasferitosi dagli andalusi con la formula del prestito. Un anno fa era pronto per vestire la maglia del Milan e per lui sarebbe stata un’occasione incredibile.

Niente da fare quindi, e non c’è stata la possibilità di un nuovo tentativo. I rossoneri ripartono da Morata, da Jovic (a meno di offerte importanti) e da un terzo attaccante: può essere Fullkrug del Borussia Dortmund, ma attenzione alle sorprese.