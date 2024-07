San Siro, nuovo incontro con il Sindaco Sala: assente Cardinale

Si continua a lavorare per la creazione di un nuovo stadio per il club rossonero, l’addio a San Siro è sempre più vicino.

Il Milan continua a fare passi in avanti per quanto riguarda il progetto sul nuovo stadio a San Donato. Si tratta di un progetto molto ambizioso e difficile da realizzare, poiché i passaggi burocratici sono davvero tanti. La società rossonera, tuttavia, procede spedita e nel corso della settimana scorsa è stato costituito il Comitato per l’Accordo di programma che coinvolgerà i vari enti coinvolti.

Nuovo stadio, il Milan incontra il Sindaco di Milano

Nei giorni scorsi, invece, è partita anche la valutazione dell’impatto ambientale (Vas), un passaggio obbligato per le grandi opere che possono influire sull’ambiente delle aree coinvolte. Il Milan continua a perseguire questa via e spera di andare avanti col progetto il prima possibile.

Il Presidente del club rossonero Paolo Scaroni, dopo una riunione molto lunga avuta ieri sera con Gerry Cardinale e il resto della dirigenza del club per parlare di mercato ed altri temi attuali in casa Milan, ha incontrato il sindaco di Milano Beppe Sala e l’ad dell’Inter Alessandro Antonello. L’incontro è andato in scena oggi, ma non era presente Cardinale. L’argomento principale dell’incontro interlocutorio è legato alla situazione di San Siro. Al momento non ci sono grandi novità o sviluppi importanti, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni.