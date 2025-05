Gimenez sì, Beukema no: bufera Var, un dettaglio fa discutere

Il Milan esce dal campo con una sconfitta contro la Roma, ma l’espulsione rifilata al messicano sta facendo molto discutere. I dettagli

Il Milan dice addio ai sogni d’Europa, ma la partita di Roma fa davvero discutere per un arbitraggio che non è assolutamente piaciuto ai rossoneri. Piccinini è finito nel mirino per alcune scelte discutibili. Anche se sui social sta facendo molto discutere il rosso rifilato a Gimenez, che sicuramente ha condizionato la partita. I rossoneri sono stati costretti a giocare più di un tempo in dieci e questo ha avuto un peso importante sul risultato finale.

Ma c’è un dettaglio che sta facendo molto discutere sulla scelta del rosso a Gimenez. Da precisare che la scelta è sicuramente giusta se si guarda al gesto fatto dal messicano. E in casa Milan, infatti, non si contesta assolutamente la decisione presa da Piccinini, ma un metro di giudizio differente utilizzato in passato con Beukema. Una vicenda che è destinata a far discutere ancora molto in futuro e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire la spiegazione dell’AIA.

Roma-Milan: è polemica per il rosso di Gimenez

Il Milan è rimasto senza Gimenez dal 22′ del primo tempo per una sbracciata nei confronti di Mancini. La decisione di Mazzoleni è sicuramente quella giusta considerato il gesto del messicano. Ma sui social sta facendo molto discutere il perché della mancata espulsione di Beukema qualche giorno fa per un gesto simile nei confronti di Gabbia.

Un rosso che doveva esserci anche lì. Ma a far infuriare ancora di più i tifosi del Milan è il fatto che al Var c’era anche Mazzoleni. Insomma, un ragionamento assolutamente sbagliato e che potrebbe vedere il fischietto essere fermato per l’ultima giornata visto il doppio metro di giudizio avvenuto nel giro di davvero poco tempo. Per il momento si è nel campo delle ipotesi e bisognerà attendere i prossimi giorni prima di avere un quadro più chiaro.

Di certo il rosso nei confronti di Gimenez è destinato in futuro a far discutere molto in futuro e non ci resta che aspettare il giudizio dell’AIA nei confronti di Mazzoleni dopo le due decisioni che hanno fatto molto parlare sui social. Al momento la sicurezza è rappresentata dal fatto che la decisione nei confronti del messicano è giusta mentre il grave errore è stato commesso con Beukema.