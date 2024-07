L’affare è imminente: Fonseca si prepara ad accogliere un nuovo rinforzo

Il Milan è ad un passo dal mettere a segno un’operazione portata avanti da tempo: la fumata bianca può arrivare nelle prossime ore.

Dopo Alvaro Morata, il Milan si appresta a mandare in porto un nuovo colpo di spessore. La società rossonera lavora imperterrita in questa sessione di mercato con lo scopo di soddisfare in maniera netta le esigenze tecnico tattiche del nuovo allenatore, Paulo Fonseca. Il neo mister del Milan sarebbe prossimo dall’abbracciare un altro innesto, un profilo che la società lombarda segue da tempo e che adesso è ad un passo dal vestire la maglia rossonera.

Nella giornata di ieri, in casa Milan è andata in scena una lunga riunione tra i massimi esponenti della compagine rossonera. A dare vita al summit è stato Gerry Cardinale, incontro al quale hanno preso parte Scaroni, Furlani, Moncada e Ibrahimovic. Le alte sfere del club hanno fatto il punto della situazione sulle prossime mosse di mercato da compiere, tra queste c’è quella legata a Youssouf Fofana.

La trattativa per Fofana è ai dettagli: Fonseca può sorridere

Tra due giorni, il Milan di mister Paulo Fonseca partirà alla volta degli Stati Uniti, dove per il secondo anno di fila prendere parte alla estiva tournée di lusso. I rossoneri saranno impegnati in tre amichevoli contro Manchester City, Real Madrid e Barcellona.

A questa spedizione americana potrebbe prendere parte anche anche Youssouf Fofana. Il centrocampista classe 1999 del Monaco sarebbe ormai prossimo dal trasferirsi nella Milano rossonera. Il suo passaggio dalla Ligue 1 alla Serie A appare imminente. Nonostante l’interesse di Manchester United ed Atletico Madrid, il Milan sarebbe riuscito a venire a capo dell’operazione, forte dell’accordo trovato da tempo con il calciatore stesso. Il centrocampista avrebbe detto si al Diavolo dopo la proposta di un contratto quadriennale (opzione per il quinto anno) da 3 milioni di euro a stagione più bonus.

Secondo il quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, il Milan ha dato una forte accelerata alla trattativa con il Monaco nelle ultime ore. Nella giornata di ieri sarebbero avvenuti dei contatti telefonici tra le due dirigenze, in cui monegaschi e lombardi avrebbero trovare un’intesa. L’accordo sarebbe stato trovato sulla base di un’offerta da 14 milioni di euro. Adesso, le parti starebbero lavorando per trovare un punto comune per i bonus da inserire nell’affare.

L’operazione potrebbe chiudere intorno ai 15/16 milioni complessivi. Il Milan vorrebbe chiudere la trattativa nelle prossime 48-72 ore, assicurandosi un innesto di ottima qualità per la mediana. Una volta archiviata la pratica Fofana, la società rossonera si fionderà a capofitto su quelli che sono gli altri obiettivi di mercato. Con il summit di ieri, il Milan ha definito i principali nomi da provare a portare all’ombra della Madonnina. Oltre a Fofana, il Diavolo ha nel mirino anche Emerson Royal, Fullkrug e Pavlovic.