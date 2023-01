Dove vedere Milan-Inter in chiaro in TV e streaming: tutte le soluzioni

DOVE VEDERE MILAN INTER – Si avvicina sempre più la finale di Supercoppa Italiana tra il Milan e l’Inter: derby che, proprio in virtù dell’importanza delle sfide tra le due compagini milanesi, assume questa volta un sapore ancora più avvincente.

A Riyad, in Arabia Saudita, si giocherà il primo trofeo di stagione e l’intenzione di mister Stefano Pioli è quella di bissare il successo in campionato degli scorsi mesi proprio a discapito dei nerazzurri, oltre che per arricchire di un’ulteriore coppa il palmares della società rossonera.

“Vincere è importantissimo. Abbiamo iniziato l’anno scorso, ora dobbiamo dare continuità a questo percorso. Significherebbe aumentare il nostro livello e la nostra mentalità vincente. L’ultima settimana non è stata delle migliori, ma domani è una partita a sé; il derby fa storia a sé e il trofeo in palio aumenta il valore di questa partita”. Queste le parole in conferenza stampa di Stefano Pioli, che carica così i suoi in vista del derby che deciderà il primo trofeo di stagione.

Finale Supercoppa, le ultime di formazione

Diverse le assenze per il Milan, che dovrà fare a meno dei lungodegenti Maignan, Florenzi, Krunic, Ballo-Touré e Ibrahimovic contro l’Inter di Simone Inzaghi. Rientro dalla panchina, invece, per Ante Rebic, che sarà disponibile dalla panchina a gara in corso.

Nel 4-2-3-1 rossonero, alle spalle dell’unica punta Giroud, Saelemaekers vince il ballottaggio con Messias per affiancare sulla trequarti Brahim Diaz e Leao. In mezzo al campo si registra il rientro di Sandro Tonali al fianco di Bennacer.

(Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Di seguito, le probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko

Dove vedere Milan Inter, tutte le soluzioni

Dove sarà possibile vedere Milan Inter? La finale di Supercoppa Italiana – in programma per domani alle ore 20 – sarà visibile in diretta esclusiva da Mediaset in chiaro su Canale 5.

Il derby sarà visibile anche in streaming sul sito di Sportmediaset e su Mediaset Infinity, anche in entrambi casi gratis e senza impegni di spese e/o abbonamento.

Decisa anche la coppia di telecronisti che accompagnerà l’incontro: Riccardo Trevisani per la telecronaca, mentre il commento tecnico è affidato a Massimo Paganin.