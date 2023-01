Lukaku ci sarà contro il Milan? Novità dal ritiro dell’Inter sulle condizioni

LUKAKU – Si avvicina sempre più il momento della sfida tra il Milan e l’Inter, valida per la finale di Supercoppa Italiana. Tutto pronto a Riyad, in Arabia Saudita, dove le due squadre si preparano in vista del derby che deciderà il primo trofeo di stagione.

Per l’occasione, Stefano Pioli ha recuperato Ante Rebic, che sarà disponibile però soltanto a partita in corso: da escludere, infatti, un impiego dal primo minuto dell’attaccante croato, in quanto non ha ancora i 90′ nelle gambe.

Novità dall’infermeria, frattanto, arrivano anche da sponda Inter, dove si spera in un recupero last minute di Romelu Lukaku.

Milan-Inter, le ultime sulle condizioni di Lukaku

A fare il punto della situazione è l’edizione online de La Gazzetta dello Sport che scrive:

“Romelu Lukaku va verso la panchina nella finale di Supercoppa italiana di domani sera contro il Milan. Le indicazioni degli ultimi giorni sono state confermate dalla seduta di oggi pomeriggio (svolta sotto gli occhi del presidente Zhang) nella quale il belga ha sudato con i compagni per poi aggiungere un lavoro supplementare utile a ritrovare la migliore condizione.

Non è al 100% e l’infiammazione al ginocchio sinistro che gli ha fatto saltare le sfide contro Parma (Coppa Italia) ed Hellas (Serie A) lo ha rallentato. Nonostante ciò, però, non vuole saltare il derby: lo ha detto chiaramente alle persone a lui vicine e pure a Inzaghi. Anche se per pochi minuti, qualora fosse necessario, è pronto a dare il suo contributo. Il tecnico deciderà domani se inserire il suo nome nella lista, ma le probabilità che lo faccia sono discrete. Anche se pure Simone sa che con Big Rom deve procedere con i piedi di piombo per evitare nuovi problemi”.