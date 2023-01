Milan infuriato con Bakayoko: pronta una mossa a sorpresa

Da poche ore è giunta la notizia dello stop alle trattative tra Milan ed Adana Demirspor per la cessione di Bakayoko. Il centrocampista francese, attualmente di proprietà del Chelsea, terminerà la stagione in rossonero, dopodiché farà ritorno a Londra per poi cercare una nuova sistemazione.

Questa con il club turco è soltanto l’ultima delle tante destinazioni che il mediano classe 1994 ha rifiutato nel corso delle ultime sessioni di calciomercato. Oltre alla squadra allenata da Vincenzo Montella, infatti, vanno aggiunte anche Monza, Galatasaray, Newcastle, Crystal Palace e Marsiglia.

Bakayoko fa infuriare il Milan: si va verso l’esclusione dalla lista della Serie A

Milan, esclusione, Bakayoko

Per questo motivo, secondo quanto riportato da Nicolò Schira su Twitter, il Milan sarebbe su tutte le furie nei confronti del calciatore. Il numero 14 rossonero, infatti, inizialmente aveva accettato la proposta dell’Adana Demirspor, salvo poi tirarsi indietro nella giornata odierna.

Secondo l’esperto di mercato, inoltre, sull’ex Chelsea si sarebbe inserito anche l’Augsburg. Il club tedesco, però, sarebbe disposto a chiudere l’operazione soltanto nel caso in cui il Diavolo dovesse contribuire a pagare lo stipendio del giocatore.

Vista la situazione attuale, dunque, Bakayoko potrebbe rimanere a Milanello fino al termine della stagione da separato in casa, con il Milan pronto a farlo fuori dalla lista per la Serie A.