Adana Demirspor-Bakayoko, notizia dell’ultim’ora: l’esito della trattativa

Dopo la grande annata vissuta sotto la guida di Rino Gattuso, il ritorno al Milan di Tiemoue Bakayoko non è andato esattamente come tutti si aspettavano.

Il centrocampista francese, arrivato in prestito dal Chelsea nell’estate del 2021, non è mai riuscito ad adattarsi agli schemi di Stefano Pioli, che pian piano lo ha relegato in fondo alle proprie gerarchie.

L’ex blues, infatti, dopo le 14 apparizioni della scorsa stagione, nell’attuale campionato non ha disputato nemmeno un singolo minuto di gioco, facendo qualche breve apparizione soltanto nelle amichevoli estive ed in quelle durante la sosta per i Mondiali in Qatar.

Per questo motivo, infatti, negli ultimi giorni si era fatto avanti l’Adana Demirspor, squadra della prima divisione turca, che sembrava avesse convinto il calciatore al trasferimento.

Calciomercato, salta definitivamente il trasferimento di Bakayoko all’Adana Demirspor

Secondo quanto riportato a Sky Sport da Manuele Baiocchini, però, la trattativa tra il Milan e la squadra allenata da Vincenzo Montella sarebbe definitivamente saltata.

Il calciatore, dunque, salvo sorprese dell’ultimo minuto, è destinato a rimanere a Milanello per il resto della stagione, al termine della quale farà ritorno al Chelsea.