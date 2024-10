Addio obbligato al Milan: è tutta colpa dell’Inter

Un giocatore importante per il Milan si prepara a dire addio: c’entra l’Inter, ma non solo, nell’intreccio di mercato

Era fondamentale, per il Milan, ripartire con il piede giusto dopo la pausa e così è stato. Anche se con tanta sofferenza, con l’Udinese sono arrivati i tre punti, dando quel booster psicologico importantissimo per affrontare i prossimi impegni in vista. Ognuno dei quali sarà altrettanto cruciale e non potrà essere fallito, se il Diavolo vorrà puntare in alto.

E’ un Milan che cerca di tenersi a galla in campionato, dove l’obiettivo minimo è comunque rientrare nei primi quattro posti per la prossima Champions League, e che in Europa vuole farsi valere. Prossima fermata, il Bruges, dove la vittoria è l’unico risultato a disposizione e non negoziabile, per rimanere in corsa per il passaggio della prima fase. Dopo i primi due ko contro Liverpool e Bayer Leverkusen, ora bisogna necessariamente invertire la tendenza.

La squadra di Fonseca è chiamata a dare conferme di una rinnovata compattezza e unità di intenti, che si è vista contro i friulani, un elemento chiave per potersi esprimere ad altissimi livelli. Il tecnico portoghese spera di aver trovato la chiave di volta e di iniziare finalmente un percorso meno accidentato. C’è un nome tra i tanti che è stato utile, in questo primo tentativo di ripartenza, ma proprio su di lui iniziano a esserci tante incertezze per il futuro.

Milan, Thiaw ritorna ‘a casa’: gli scenari per il prossimo anno

Il ritorno di Thiaw in difesa ha sicuramente dato una mano, il tedesco si è riproposto a buoni livelli. Ma il mercato incombe e per lui potrebbe esserci l’addio, con la complicità dell’Inter.

Infatti, stando a quanto riportato dal portale spagnolo ‘Fichajes.net’, il giocatore è finito nel mirino del Bayer Leverkusen, come potenziale erede di Jonathan Tah. Come noto, il difensore andrà in scadenza di contratto a giugno e dopo tanti anni potrebbe lasciare le ‘aspirine’. Con l’Inter, ma anche la Juventus, che lo sognano a parametro zero. Dopo la cessione sfumata questa estate in direzione Newcastle, Thiaw potrebbe tornare in Bundesliga.

Milan, un nome made in Italy per la difesa del futuro

Va da sé che il Milan se ne priverebbe solo per una cifra importante e comunque non prima di aver messo le mani su un centrale per blindare la difesa per il futuro. In questo senso, le mosse rossonere sono piuttosto chiare.

La prima intenzione è blindare Gabbia con il rinnovo, continuando ad affidarsi poi a Pavlovic e Tomori, su cui si è investito molto. E poi chiudere il reparto con un nuovo difensore italiano di grande prospettiva. I buoni rapporti con l’Empoli potrebbero agevolare l’arrivo di Mattia Viti.