Milan, il baby rossonero chiama Fonseca: “Sono a disposizione”

In un momento così delicato per il Milan di Paulo Fonseca suona la carica un baby rossonero, il giovane è sicuro di essere pronto

Se in prima squadra i conti in campionato non tornano c’è chi, nonostante non militi nella nostra Serie A, si senta più pronto che mai a dare il suo contributo.

Deciso e sicuro, il giovane calciatore del Milan Futuro ha già le idee chiare. Lavorando con costanza e diligenza, il classe 2004, dopo essere stato decisivo nella partita contro il Gubbio ha rilasciato delle dichiarazioni che fanno ben sperare chi deciderà di portarlo in prima squadra.

La giovane stella del Milan brilla: “Sento di migliorare sotto tutti i punti di vista”

Si tratta di Chaka Traoré, calciatore ivoriano, attaccante del Milan Futuro il quale, grazie al gol, ha regalato 3 punti importanti alla sua squadra.

Nel post partita, dopo la vittoria ritrovata dopo oltre un mese, il diciannovenne ha parlato così a proposito della possibilità di arrivare in prima squadra:

“Io sono sempre a disposizione, se ci sarà questa occasione mi farò trovare pronto, altrimenti pazienza e si lavora sempre, come l’anno scorso. Continuo sempre a lavorare e sono a disposizione del Milan e della squadra. Qui sono cresciuto, sento di migliorare sotto tutti i punti di vista, sono molto felice di essere qui”.