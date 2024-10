Milan-Club Brugge, Jashari lancia la sfida: poi le parole sul connazionale Okafor

Il difensore del Club Brugge, Ardon Jashari, è intervenuto in conferenza per parlare della sfida con il Milan. Parole anche su Noah Okafor.

Meno di 24 ore al ritorno in campo del Milan di Paulo Fonseca. I Rossoneri ospiteranno a San Siro il Club Brugge nella gara valida per la terza giornata di Champions League. Nel mirino ci sono i primi tre punti, dopo le sconfitte contro Liverpool e Bayer Leverkusen. I belgi, invece, proveranno il colpaccio dopo la vittoria nella scorsa giornata in casa dello Sturm Graz.

Nelle scorse ore si è tenuta la consueta conferenza stampa alla vigilia del match. Al fianco del tecnico Nicky Hayen, si è presentato anche il difensore svizzero Ardon Jashari. Il classe 2002 ha parlato dell’emozione di scendere in campo in uno stadio storico come San Siro, contro un avversario ancor più storico.

Jashari non trattiene l’emozione: “È un sogno che diventa realtà”

Il difensore del Brugge si è detto pronto alla grande sfida, dove cercherà di ben figurare. Lo svizzero ha poi spose alcune parole anche per il connazionale Noah Okafor, che domani ritroverà come avversario:

Giocare a San Siro è un sogno che diventa realtà. Tutti sognano di giocare qua, contro una grande squadra. Mi faro trovare pronto e proverà a mostrare tutte le mie qualità. Okafor? È un bel giocatore, ho giocato con lui nella Svizzera e sono davvero contento che giochi in un top club.

Queste le dichiarazioni di Jashari che proverà, dunque, a lasciare il segno nella sfida di domani. Belle parole anche per Okafor, che domani partirà dalla panchina dopo la maglia da titolare nella gara contro l’Udinese dello scorso sabato.