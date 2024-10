Milan, l’allenatore del Brugge sicuro sui rossoneri: “Non hanno ancora dimostrato questo”

Nella giornata di oggi ha parlato in conferenza l’allenatore del Club Brugge, è sicuro che il Milan non abbia ancora dimostrato una cosa.

In casa Milan ci si prepara alla sfida di Champions League di domani sera. I rossoneri affronteranno alle 18:45 il Club Brugge a San Siro, nella terza giornata della coppa dalle grandi orecchie. Ci si aspetta molto dagli uomini di Fonseca, che al momento hanno 0 punti dopo aver affrontato Liverpool e Bayer Leverkusen. Dal match di domani, escluso il Real Madrid, il Diavolo avrà delle avversarie sulla carta più deboli e dunque è ancora viva la speranza di un passaggio del turno. Ad ogni modo non andranno sottovalutati gli avversari, che arrivano da tre risultati positivi in campionato.

All’interno dell’ambiente però si spera che la squadra riesca a dare continuità alla vittoria ottenuta contro l’Udinese e raccogliere così i primi punti anche in Champions. Tra le mura amiche il Milan potrà contare anche sulla spinta dei propri tifosi, pronti a spingere la squadra verso la vittoria. Dalla sua il Brugge avrà circa 4000 sostenitori a supporto, che vogliono vedere la propria squadra trionfare nuovamente dopo il successo ottenuto contro lo Sturm Graz nella scorsa giornata. Intanto, nella giornata di oggi, ha parlato in conferenza stampa l’allenatore della squadra belga.

Milan-Brugge, Hayen sul Milan: “Non hanno dimostrato tutta la qualità”

Nicky Hayen, allenatore del Club Brugge, ha parlato oggi nella conferenza stampa che precede la sfida contro il Milan. Il belga, con un passato da difensore, ha parlato così della squadra di Fonseca: “Non parlo di individualità, ci sono grandi pericoli. Hanno grande qualità e non l’hanno ancora dimostrata tutta“. Il tecnico classe 1980 mette in guardia i suoi uomini, anche se poi coglie l’occasione per dare la carica: “Ventun anni fa non siamo stati battuti qui e vogliamo continuare la tradizione“.

Hayen si riferisce all’ultima sfida tra le squadre, risalente alla Champions League 2003-2004. In quell’occasione il Milan, allenato da Ancelotti, dominò la partita ma perse per 0-1. In totale i precedenti sono tre, con una vittoria rossonera, un pareggio e appunto una vittoria per i belgi. Tornando invece sul match di domani, l’allenatore del Brugge ha rivelato come tutti i suoi giocatori siano disponibili per scendere in campo.

In seguito ha parlato del gioiellino Maxim De Cuyper, accostato più volte al Milan in estate. Sul classe 2000 Hayen ha voluto sottolineare come ora sia importante che il giocatore rispetti le attese del suo attuale club, tenendo alta la concentrazione sulla partita. La Milano rossonera intanto sta limando gli ultimi preparativi per domani con la speranza di poter festeggiare al triplice fischio.