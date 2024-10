Zirkzee torna subito in Serie A: la svolta

Interessanti indiscrezioni di calciomercato su Joshua Zirkzee: l’olandese torna in Serie A, avvisato il Milan

Ci sono tanti ambiti nella nostra vita in cui si cade nella tentazione del ‘What If’. Cosa sarebbe successo se le cose fossero andate diversamente, è quello che ci chiediamo ripensando ad alcune sliding doors piuttosto particolari. Un discorso che trova spesso cittadinanza nel mondo del calcio, dove è facile ritornare indietro con la mente a dei bivi che hanno preso una strada piuttosto che un’altra.

Se lo stanno chiedendo di sicuro i tifosi del Milan e Joshua Zirkzee, per motivi diversi. Come noto, il primo obiettivo dei rossoneri per il reparto d’attacco, questa estate, era proprio l’olandese, protagonista di una grande passata stagione con la maglia del Bologna, condotto in Champions League a suon di gol e grandi giocate. Tuttavia, il lungo corteggiamento del Diavolo non si è concretizzato, per la mancanza di un accordo con l’entourage del giocatore, in merito soprattutto alle ricche commissioni richieste dagli agenti.

Zirkzee ha quindi preso la strada del Manchester United, mentre il Milan ha affidato le chiavi dell’attacco a Morata e Abraham. Per come stanno andando le cose, però, non c’è grande soddisfazione, in questo momento, né da una parte né dall’altra. Ed ecco che per Zirkzee potrebbe farsi largo l’idea di un ritorno in Serie A.

Milan, il ritorno di Zirkzee: scelta fatta, ecco come può lasciare lo United

Ad Old Trafford, per adesso, per l’olandese è stata una delusione. 11 presenze e una sola rete, quella dell’esordio in campionato, poi più nulla e anche un minutaggio che si è ridotto, perdendo la maglia da titolare.

Tutto questo potrebbe far sì che la sua avventura allo United duri davvero molto poco. Secondo ‘Todofichajes.com’, i ‘Red Devils’ pensano già a un attaccante per rimpiazzarlo. Il nome numero uno è Sesko. Se lo United dovesse riuscire a mettere le mani sullo sloveno, la partenza per Zirkzee sarebbe scontata.

Milan, niente da fare per Zirkzee: rossoneri tagliati fuori

Va da sé che questo discorso sarebbe da posticipare all’estate, per il momento lo United non valuta l’idea di una cessione in prestito a gennaio. Ma in ogni caso, per il Milan la strada sarebbe comunque in salita.

Come ricordato prima, i pessimi rapporti con gli agenti non deporrebbero a favore di una riapertura della trattativa. E c’è anche un altro dettaglio. Stando ai rumours, la Juventus sarebbe nettamente favorita, anche grazie alla presenza di Thiago Motta in panchina, quasi un mentore per Zirkzee.