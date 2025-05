Milan, intreccio con il Real Madrid: pronti 2 colpi

Il Milan pianifica il calciomercato e ha diversi nomi in ballo con il Real Madrid: come stanno le cose per la prossima estate

La stagione sta volgendo al termine, ma le sentenze necessarie sono già arrivate in casa Milan e purtroppo non sono positive. I rossoneri sono rimasti fuori dalle coppe e sono usciti in via prematura dalla Champions League. L’ultimo grande obiettivo stagionale era la Coppa Italia, ma anche in quel caso, c’è da fare i conti con una finale persa contro il Bologna.

Ora è tempo di schiacciare il tasto reset e pensare al futuro, che partirà dall’arrivo del direttore sportivo. Ormai tutto è pronto per la firma di Igli Tare e da lì arriveranno altre scelte importanti come quella del nuovo allenatore e dei calciatori che comporranno la rosa per la prossima stagione – e non si potrà più sbagliare.

Jimenez è in ballo tra Milan e Real Madrid

La prima situazione da chiarire è quella relativa Alex Jimenez. I rossoneri lo considerano un talento di primo piano da cui ripartire anche per il futuro. Anche negli ultimi mesi, in cui le cose non sono proprio andate per il verso giusto, l’esterno ha trovato il modo di brillare e di rendersi parecchio utile, soprattutto dall’inizio del 2025.

Le qualità del ragazzo sono parse evidenti in tutt’Europa, tanto che, secondo il giornalista Matteo Moretto, c’è già in ballo un’offerta importante da parte di un’altra big per il laterale e attenzione anche al Real Madrid. I Blancos hanno un’opzione di riacquisto da poter esercitare, ma il Milan non se ne cura e guarda avanti.

I rossoneri lavorano per trattenere un calciatore essenziale per il presente e per il futuro del club, per cui la volontà da parte della dirigenza è quella di confermarlo e renderlo sempre più importante.

Non solo Jimenez: altro nome dal Real

Igli Tare ha anche un sogno da coltivare nella sua prima sessione di calciomercato alla guida del nuovo corso del Milan. Si tratta di Arda Guler, che i rossoneri avevano cercato già prima del suo trasferimento in Spagna.

Nell’ultima parte d’anno, il turco ha avuto più momenti in campo e si è messo in luce, ma Xabi Alonso dovrà valutare tutti e capire se sarà meglio farlo partire in prestito. In quel caso, il Milan e altri club sono pronti a farsi sotto.