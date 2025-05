Milan, svolta per De Zerbi: annuncio sul suo futuro

Roberto De Zerbi torna d’attualità per il futuro del Milan: è arrivato un nuovo annuncio decisivo per il destino dell’ex Sassuolo

Una questione decisiva sembra essersi chiusa per la costruzione del nuovo Milan. I rossoneri per settimane sono andati alla ricerca di un direttore sportivo e alla fine l’hanno trovato con un profilo importante come Igli Tare, pronto a ripartire dopo l’esperienza alla Lazio, in cui comunque ha lasciato il segno.

L’albanese dovrà prendere subito parecchie decisioni essenziali per costruire un grande Milan e passano anche dalla scelta del nuovo allenatore, visto che le possibilità di permanenza di Sergio Conceicao sono ai minimi storici. Diversi profili sono ancora in lizza, ma attenzione anche a un possibile ritorno in auge di Roberto De Zerbi.

Diversi allenatori in lizza per il Milan: non solo Italiano

Per la panchina del Milan si parla con sempre più forza di Vincenzo Italiano. L’attuale allenatore del Bologna, che ha battuto proprio i rossoneri in finale di Coppa Italia, ha messo in evidenza tutte le sue qualità in questa stagione, visti gli ottimi risultati che è riuscito a conseguire nella piazza rossoblù.

Ora il suo nome è conteso, ironia della sorte, proprio dalle due società. I felsinei stanno cercando in tutti i modi di trattenere il loro condottiero e fargli firmare il rinnovo di contratto e alla fine questa resta l’opzione più probabile per il futuro dell’ex Fiorentina. Le alternative non mancano, dato che si parla anche di Massimiliano Allegri.

Anche nel caso del tecnico livornese, però, la strada non è in discesa, dato che il Napoli si sta muovendo da tempo sull’ex Juve, in vista dell’addio di Antonio Conte, destinato a tornare proprio nella big piemontese.

L’annuncio sulla volontà di De Zerbi

Con Sarri che è sempre più lontano visto l’arrivo di Tare, con cui i rapporti non sono idilliaci, torna ad avere rilevanza il nome di Roberto De Zerbi. L’ex Sassuolo non ha mai nascosto la sua fede calcistica e c’è chi è sicuro di quale sia la reale volontà dell’attuale tecnico del Marsiglia.

Carlo Pellegatti ha chiarito la situazione sul suo canale YouTube, sottolineando che “De Zerbi verrebbe di corsa al Milan”. E chissà che alla fine la scelta non possa cadere direttamente su di lui e portare un nuovo corso completamente diverso in casa rossonera.