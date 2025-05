“Conceicao racconterà la sua verità”: la decisione del Milan

Aveva promesso di raccontare la sua verità, Sergio Conceicao, qualche mese fa. Il tempo al Milan sembra scaduto ormai.

L’esonero di Conceicao è cosa ormai quasi certa, manca solo la fine di questa stagione per poter annunciare la decisione che sarà presa al Milan, con conseguente comunicato che arriverà poi anche sulla scelta del nuovo allenatore.

Nella passata stagione il Napoli, che a conti fatti fece la scelta giusta nel puntare su Antonio Conte, fece passare pochissimo tempo dalla fine della stagione tra i fischi del Diego Armando Maradona, per poi annunciare la nomina di Antonio Conte. Che sia il caso anche del Milan, per il periodo post-Conceicao? C’è un’unica differenza però perché la separazione da San Siro, per Conceicao, si è già consumata. Andrà via nel silenzio, con la decisione del Milan di evitargli l’addio non solo a causa della squalifica, che non lo vedrà in panchina per Milan-Monza.

Milan, Conceicao dirà la verità: il club ha già preso una decisione

Assente in panchina per Milan-Monza, a causa della squalifica, ma non solo. Sergio Conceicao dirà addio al Milan “in silenzio”, considerando che il Milan ha cambiato quello che è il programma dei giorni di vigilia della sfida a San Siro.

Si tratta infatti dell’assenza anche dalla conferenza stampa che non si terrà, anticipando così in silenzio i giorni che portano a Milan-Monza, per quello che sarà l’addio a Conceicao che sarà annunciato alla fine del campionato con un comunicato ufficiale, sul sito dell’AC Milan, tra i probabili fischi che arriveranno a San Siro.

Dopo la stagione passata tra alcune contestazioni, anche molto accese da parte di una frangia del tifo rossonero, il Milan termina così la sua stagione davanti all’ultima della classe. I rossoneri non avranno Conceicao in panchina che, come deciso probabilmente in accordo col tecnico, non parlerà in conferenza stampa salutando così di fatto il Milan: in silenzio.

Quando parla Conceicao? Niente conferenza, il motivo

Il motivo non è chiaro dell’assenza in conferenza, ma è già successo nel corso della stagione. Conceicao avrà comunque modo di parlare, magari in un’intervista del pre o del post-partita di Milan-Monza a San Siro.

Come di consueto, nelle immagini che anticipano la sfida del Milan, ci sarà l’intervento ai microfoni di un tesserato rossonero a bordocampo, proprio durante il riscaldamento della squadra. Da capire se sarà lì Conceicao o se prenderà voce soltanto nel post-partita. O se addirittura farà parlare il suo staff, rinunciando all’intervista anche perché squalificato all’ultima giornata di campionato.