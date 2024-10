Nuovo bomber a gennaio per il Milan: affare in Serie A

Il Milan prepara nuovi colpi a gennaio, qualcosa si muove per l’attacco: affare da un club di Serie A

Nonostante manchino ancora diversi mesi, i club calcistici sono già attivi in vista del mercato di gennaio. Tutte le mosse, come sappiamo, vanno pianificate per tempo, per definire al meglio le strategie e magari iniziare a coltivare da adesso trattative che potrebbero andare per le lunghe. Considerato che la finestra di trasferimenti invernale dura soltanto un mese, è necessario ottimizzare i tempi per non sbagliare.

Ecco perché anche il Milan, tra gli altri club, sta ragionando in prospettiva, individuando già adesso i suoi target. I rossoneri erano stati protagonisti, la scorsa estate, di una sessione di campagna acquisti con diversi colpi interessanti, anche se non tutti, finora, si sono espressi ad alto livello. E in qualche modo, la campagna di rafforzamento, per il Diavolo, è rimasta incompleta, motivo per il quale delle mosse in entrata ci saranno sicuramente.

Per adesso, bisogna fare di necessità virtù con ciò che si ha, per provare ad arrivare all’anno nuovo in buona posizione in campionato e ancora in corsa in Europa. Ecco perché nelle prossime settimane ogni gara potrebbe avere un’importanza capitale, per giungere al momento in cui si potranno tesserare nuovi innesti con tutti gli obiettivi ancora in ballo. Dopodiché, si cercherà di far saltare il banco, per il Diavolo. Che pensa, tra i tanti profili sotto osservazione, a un bomber emergente in Serie A.

Milan, scout allo stadio per Bonny: la strategia per gennaio

Parliamo di Ange-Yoan Bonny, talento del Parma che per i gialloblù si sta rivelando un ottimo riferimento offensivo. Al punto da aver già messo a segno diverse reti importanti.

L’ultima, quella di tacco contro il Como, proprio sotto gli occhi degli scout milanisti, così come spiegato da ‘Tuttomercatoweb’. Report ancora una volta entusiasti, quelli degli osservatori rossoneri che lo tengono sott’occhio da un po’. Su di lui c’è anche la concorrenza del Napoli, ma il Milan vuole giocare d’anticipo e non farsi soffiare quello che potrebbe essere un prospetto interessante. Anche perché là davanti a gennaio Jovic partirà senz’altro e anche Abraham non sta convincendo appieno. Per convincere il Parma, si potrebbe mettere sul piatto un prestito oneroso con successivo riscatto e magari anche qualche giovane come contropartita.

Milan, non solo Bonny: altri attaccanti nel mirino

Non c’è solo Bonny, tra i giocatori che il Milan sta considerando per l’attacco. Per il gioco di Fonseca e per avere una rosa davvero completa, servirebbe almeno un altro esterno offensivo.

Non per caso, i nomi di Berardi e di Skov Olsen sono piuttosto caldi al momento. L’ex Bologna verrà visionato da vicino, nella gara di domani con il Bruges, e chissà che anche in quel caso non ci siano appunti e contatti utili per il Milan.