Rinnovo Leao, La Gazzetta dello Sport risponde al Milan

Continuano a scorrere veloci le lancette di questo ultimo giorno di calciomercato invernale, cui ore cominciano ad intensificarsi. Statica e lenta a prendere il decollo fin qui questa finestra invernale di mercato, capace di regalare la maggior parte delle emozioni proprio al ridosso della deadline.

Jorginho all’Arsenal, nuovi retroscena sul caso Zaniolo e perfino nuove insidie sul caso Skriniar hanno visto la luce nelle ultime 24 ore, condite inoltre dalle solite polemiche del caso che non mancano mai. Ad infiammare la giornata ci ha infatti pensato anche lo scontro fra il Milan e la Gazzetta dello Sport in merito ad un articolo del quotidiano, cui è narrata la presunta rottura fra rossoneri e Leao. Ma, dopo la pronta smentita arriva dal Milan, la vicenda si arricchisce di un ulteriore capitolo.

Milan Leao, la risposta della Gazzetta ai rossoneri

“Milan-Leao, è rottura totale” aveva tuonato in mattinata la Gazzetta, ben presto smentita da un comunicato rossonero. “La trattativa con il giocatore continua” ha quindi ribadito il Milan, non mettendo però la parola fine al discorso. Infatti, da pochi minuti è arrivata l’ulteriore replica da parte della Gazzetta, intervenuta in difesa del proprio annuncio.

Rafael Leao (Getty Images)

“In merito alla notizia sulla rottura fra Milan e Leao, la Gazzetta dello Sport conferma quanto scritto. Secondo chi cura gli interessi del giocatore, la trattativa è in fase di stallo da gennaio ed il nodo sulla clausola rescissoria sembrerebbe non avere soluzione“, quanto apparso nel comunicato del quotidiano rosa.

Mario Reccia