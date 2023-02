Cardinale a Milano per la Champions: le tappe per il futuro

Il match di martedì sera contro il Tottenham avrà uno spettatore speciale: il numero uno di RedBird, fondo proprietario del Milan, Gerry Cardinale.

Come riferito dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport Cardinale tornerà a San Siro. L’ultima sua visita risale al 3 settembre scorso, in occasione del derby di andata. Non assisterà solo alla partita, ma in questi giorni si occuperà di alcuni temi fondamentali per il futuro della società.

Leao: l’obiettivo è monetizzare la cessione

Red Bird aveva dato l’ok per il maxi rinnovo da 6 milioni annui, inizialmente Leao pareva deciso ad accettare la proposta, poi improvvisamente la trattativa ha subito una brusca frenata, confermata anche dal direttore tecnico Maldini.

Rafael Leao (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Se il rinnovo non arriverà l’obiettivo in estate sarà monetizzare dalla cessione del portoghese, con particolare attenzione al mercato inglese, l’entourage è già a lavoro.

Tra le priorità della nuova dirigenza c’è lo stadio nuovo: il futuro di San Siro

Tra gli obiettivi primari della nuova dirigenza, come ribadito ampiamente, c’è il nuovo stadio, in accordo con il presidente Scaroni.

Cardinale ha due opzioni: aspettare che il comune detti le tempistiche sull’area di San Siro oppure spostarsi. Le opzioni al momento sono due: Sesto San Giovanni e Rozzano.

San Siro (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

La scelta finale dovrà avvenire entro Aprile, tra le possibilità c’è anche una separazione dall’Inter, e quindi una costruzione in totale autonomia.

Futuro di Maldini e Massara e spinta commerciale dagli USA: questi i cardini del nuovo Milan!

Nella scorsa sessione di calciomercato si è assistito ad un sostanziale cambiamento nelle metodologie di mercato: Elliot aveva donato maggiore autonomia a Maldini e Massara sul mercato.

Visti i risultati poco soddisfacenti degli ultimi tempi, durante il suo soggiorno nella capitale lombarda Cardinale incontrerà i due dirigenti rossoneri, per fare chiarezza sulle gerarchie interne alla società, sopratutto in caso di mancata qualificazione alla Champions League.

Paolo Maldini e Frederic Massara (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Per finanziare le spese, Red Bird ha stretto svariati accordi commerciali con brand di fama mondiale come Off White, brand molto amato dai giovanissimi.

Inoltre con l’inserimento di Randy Lavine all’interno del CdA il Milan e i New York Yankees, la squadra di baseball più conosciuta al mondo, lavoreranno in sinergia: in futuro il Milan giocherà una partita allo Yankee Stadium e il merchandising delle due squadra viene venduto all’interno dei rispettivi stadi, una mossa di marketing che aumenta la fama dei rossoneri negli USA.

Giuseppe Esposito