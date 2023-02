Dove vedere Milan Torino, in tv e in streaming: tutte le soluzioni

DOVE VEDERE MILAN TORINO – Il momento in casa Milan è di quelli complicati. È la classifica a dimostrarlo, ancora prima che i risultati sul campo e le prestazioni, a dir poco deludenti.

Alla base di questa crisi, sicuramente è una solidità difensiva ormai andata perduta, e l’assenza di Mike Maignan è soltanto una delle attenuanti.

Serve una scossa. L’imperativo è tornare quanto prima alla vittoria, per evitare di perdere la scia di una Champions, divenuta ormai obiettivo di stagione.

All’orizzonte, la sfida di questa sera contro il Torino di Ivan Juric, squadra che ha praticamente inaugurato la striscia negativa di risultati per gli uomini di Stefano Pioli.

Serie A, Milan Torino: torna Leao (e anche Ibra)

Stefano Pioli sembra orientato a confermare la difesa a tre vista in occasione del derby perso contro il Torino di Ivan Juric. Lo schema è ormai divenuto consueto dalle parti di Milanello e appare probabile l’impiego di tale modulo anche questa sera nella sfida dello stadio San Siro.

Dovrebbe tornare in campo anche Rafael Leao, assente nelle ultime due sfide di campionato dal primo minuto. Si parla, appunto, di un calciatore troppo importante per lasciarlo fuori in questo momento.

(Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

In attacco, invece, certificato il ritorno in panchina di Zlatan Ibrahimovic, uomo a cui sono riposte tutte le motivazioni per la rinascita del Milan.

Dove vedere Milan Torino in tv e in streaming

Dove vedere Milan Torino? Quali le soluzioni in tv e in streaming?

Il match sarà trasmesso in esclusiva da DAZN. Per assistere all’evento su televisione basterà aprire l’apposita applicazione con smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) o dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

Per la diretta streaming invece si potrà accedere al portale tramite il proprio dispositivo smartphone, IOS e Android, oppure facendo il login sul sito ufficiale di DAZN.