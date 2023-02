Dove vedere Milan Tottenham in tv e streaming: Sky o Mediaset?

DOVE VEDERE MILAN TOTTENHAM – Dopo aver ritrovato la vittoria in Serie A che mancava dal 4 gennaio contro la Salernitana, il Milan si prepara scendere in campo il giorno di San Valentino contro il Tottenham. In palio, la sfida d’andata degli ottavi di Champions League.

Dopo un mese complicatissimo, dove i rossoneri hanno visto sfuggire via la possibilità di vincere la Coppa Italia e la Supercoppa, il Milan dovrà ora concentrarsi sulla Champions League. Anche il cammino in Serie A verso il secondo scudetto consecutivo si è complicato e vede la squadra di Pioli al 5° posto con 15 punti di distacco dal Napoli capolista con una partita in meno.

Questo permette, però, a Leao e compagni di poter concentrare maggiormente le proprie energie sulla Champions League e puntare ad andare avanti il più possibile. Un eventuale passaggio del turno, infatti, sarebbe fondamentale anche per le casse del club. In caso di approdo ai quarti di finale, il Milan guadagnerebbe altri 10,6 milioni di euro da sommare agli oltre 60 guadagnati in questa stagione europea.

Dove vedere Milan Tottenham (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)

Come arriva il Tottenham al match di San Siro

L’avversario che il Milan dovrà affrontare, però non è certamente semplice. Il Tottenham di Antonio Conte è sicuramente un’ottima squadra, con un elevato potenziale offensivo che vede in Harry Kane la sua punta di diamante. Gli Spurs, però, proprio come i rossoneri hanno iniziato il 2023 in maniera altalenante. Nell’ultimo match disputato hanno perso per mano del Leicester per ben 4-1.

Il Milan, inoltre, nei precedenti scontri in partite ufficiali, non ha mai vinto contro il Tottenham. Nei quattro precedenti, sono due i pareggi e due le vittorie degli Spurs.

Tottenham (Photo by Michael Regan/Getty Images)

Dove vedere Milan Tottenham in streaming e in tv

La sfida tra Milan e Tottenham si giocherà il prossimo 14 febbraio allo Stadio San Siro. Il calcio d’inizio del match è fissato per le ore 21:00.

Il match sarà trasmesso sia da Sky che da Mediaset e sarà visibile sia in streaming che in tv.

Per seguire la partita dal proprio televisore basterà sintonizzarsi su Canale 5 che trasmetterà in chiaro l’evento. Per i possessori di un abbonamento a Sky, emittente satellitare, il match sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport (252 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite).

Ci sarà anche la possibilità di seguire il match in streaming. Mediaset trasmetterà l’evento su Mediaset Infinity.

Gli abbonati Sky potranno invece, come di consueto, seguire la gara attraverso il servizio Sky Go. Un’ultima alternativa è rappresentata da NOW, ovvero il servizio streaming on demand di Sky che consente la visione dell’evento previo l’acquisto del ticket ‘Sport’.