DOVE VEDERE MONZA-MILAN– Dopo l’entusiasmante vittoria in Champions League contro il Tottenham, il Milan deve riprendere il proprio cammino anche in campionato per scacciare definitivamente via i fantasmi dell’ultimo periodo. I rossoneri, a caccia di un posto in Champions League, sfideranno la neopromossa Monza che, con Palladino allenatore, ha fatto vedere davvero grandi cose, infatti, è attualmente decimo in campionato.

Milan-Tottenham, Champions League

Monza-Milan, le probabili formazioni

Dopo il cambio modulo il Milan di Stefano Pioli sembra aver ritrovato la giusta compattezza ed equilibrio e, infatti, il tecnico rossonero è intenzionato a confermare queste scelte anche per la prossima sfida di campionato. Rispetto all’ultima formazione contro il Tottenham, l’unico cambio dovrebbe essere quello sulla fascia destra con Calabria pronto a prendere il posto di Saelemaekers.

D’altro canto, il Monza, invece, è pronto a schierare la stessa formazione che ha trionfato contro il Bologna nell’ultima giornata di campionato.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Marlon; Donati, Sensi, Rovella, Ciurria; Pessina, Caprari; Petagna. All. Palladino.

MILAN (3-4-2-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Thiaw; Calabria, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.

Stefano Pioli(Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Orario Monza-Milan

Il match si disputerà alle ore 18.00 di sabato 18 febbraio all’U Power Stadium di Monza

Dove vedere Monza Milan: Sky o Dazn?

La gara di Serie A tra Monza e Milan verrà trasmessa in esclusiva su Dazn. È possibile vederla in tv, per farlo è necessario scaricare l’app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzare una console XBox o PlayStation o ancora dispositivi Amazon Firestick o Google Chromecast. In alternativa, il TIMVISION Box.

Per chi è abbonato a Sky e ha DAZN, esiste anche la possibilità di attivare ‘Zona DAZN’ e vedere Monza-Milan in tv sul canale 214 di Sky.

Achille Strombetta