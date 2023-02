Zaniolo-Milan sfuma definitamente? Può lasciare la Roma entro lunedì!

Dopo il caos degli ultimi giorni, potrebbe presto concludersi la telenovela Zaniolo. L’attaccante italiano è stato messo fuori rosa e non rientra più nel progetto tecnico di Josè Mourinho, il quale anche dopo la partita con l’Empoli ha ribadito la sua posizione nei confronti dell’ex primavera dell’Inter.

Nonostante il club capitolino non sia riuscito a cedere il proprio giocatore nel mercato di gennaio, non è detto che il classe 1999 non possa lasciare i giallorossi nei prossimi giorni.

Calciomercato, sondaggio di Fenerbache e Galatasaray per Zaniolo

Zaniolo, Galatasaray, Fenerbache

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, il Galatasaray ed il Fenerbache avrebbero chiesto informazioni alla Roma per Zaniolo.

La posizione del club dei Friedkin, però, non è cambiata rispetto alle scorse settimane. Non verranno prese in considerazione proposte di prestito, bensì soltanto offerte a titolo definitivo.

Il mercato in Turchia chiuderà mercoledì 8 gennaio. Resta da capire se i due club riusciranno a raggiungere le cifre richieste dai giallorossi, e se il calciatore accetterà la destinazione. Lunedì potrebbe essere la giornata decisiva.