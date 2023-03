Calciomercato, il Milan si fionda sulla nuova promessa del calcio europeo: è un attaccante!

Con i top campionati fermi è già tempo di calciomercato. In attesa della sessione di mercato estiva, Maldini e Massara stanno già lavorando per migliorare la rosa del Milan. Uno dei principali obiettivi della dirigenza rossonera è quello di rinnovare la batteria degli attaccanti. Giroud e Ibrahimovic a causa dell’avanzare dell’età non possono più garantire un elevato numero di presenze mentre Origi, arrivato la scorsa estate a parametro zero dal Liverpool, ha finora deluso le aspettative. Come riportato da calciomercato.com, il Milan è interessato ad un attaccante nigeriano: Victor Boniface.

Milan su Boniface

Boniface

Maldini e Massara hanno individuato in Victor Boniface il giocatore giusto da portare a Milano nella prossima sessione di mercato. L’attaccante nigeriano è di proprietà del Royale Union Saint Gilloise, squadra belga che sta trascinando in campionato, secondo posto, ma anche in Europa League dove disputerà i quarti di finale contro il Bayer Leverkusen. L’attaccante classe 2000 ha finora segnato 19 gol in stagione e il costo del cartellino si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Anche un altro club italiano però è interessato a Boniface, il Bologna che è pronto ad offrirgli un ruolo da protagonista per sostituire Arnautovic.