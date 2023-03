Dest, futuro in casa Milan? La decisione del club sul riscatto

Il 2023 del Milan non era iniziato nel migliore dei modi. Il mese di gennaio è stato disastroso per i rossoneri che avevano vinto solo la prima partita del nuovo anno contro la Salernitana. Dopodiché il buio totale: un pareggio, tre sconfitte, l’eliminazione agli ottavi dalla Coppa Italia contro il Torino e la Supercoppa persa rovinosamente 0-3 a Jeddah contro l’Inter.

La svolta per il Milan è arrivata con il passaggio alla difesa a tre nel derby di campionato perso 1-0 contro l’Inter. Dopo quella sconfitta gli uomini di Stefano Pioli hanno ottenuto una serie di vittorie senza subire reti interrotta dalla sconfitta per 2-1 di Firenze. Nel frattempo però i rossoneri hanno ottenuto il pass per i quarti di finale di Champions League, che mancava dalla stagione 2011-12, a discapito del Tottenham.

Con il passaggio alla difesa a tre vari giocatori non hanno trovato più lo stesso minutaggio di prima, uno di questi è Sergiño Dest.

Milan, futuro di Dest in bilico

Dest

Il laterale statunitense classe 2000 è arrivato a Milano nel corso dell’ultima sessione di mercato dal Barcellona con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Con il passaggio alla difesa a tre uno dei giocatori che ha perso minutaggio è proprio lui che non gioca una partita dalla rovinosa sconfitta del Milan per 4-0 contro la Lazio dello scorso 24 gennaio ed è stato escluso anche dalla lista Champions. Come riportato da Nicolò Schira l’avventura al Milan di Sergiño Dest sembra essere destinata a concludersi al termine di questa stagione, i rossoneri non sembrano intenzionati a riscattare il giocatore che potrebbe quindi ritornare in Spagna.