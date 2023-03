Calciomercato Milan, gli attaccanti sul tavolo di Maldini e Massara: i nomi

Il 2023 del Milan è cominciato nel peggiore dei modi. I rossoneri non sono mai riusciti a mantenere la scia del Napoli per la lotta scudetto e con la sconfitta di Udine si complica la lotta alle prime quattro posizioni in classifica. Pioli per sanare le lacune difensive da inizio febbraio ha cambiato modulo passando alla difesa a tre. Da allora sono diminuite le reti subite ma anche quelle segnate: solo 15 gol segnati nel 2023. La dirigenza rossonera dovrà fare delle valutazioni per il reparto offensivo in vista della prossima sessione di mercato.

I nomi sul tavolo

Asensio

Gli attaccanti in rosa, a parte Giroud, che a settembre compirà 37 anni, non danno garanzie: Ibrahimovic ad ottobre compirà 42 anni mentre Origi ha finora deluso le aspettative. Sul tavolo di Maldini e Massara ci sono vari nomi per migliorare il reparto offensivo. Nell’edizione odierna la Gazzetta dello Sport ha menzionato quattro attaccanti che hanno il contratto in scadenza con i rispettivi club e che potrebbero rientrare nei radar dei dirigenti rossoneri.