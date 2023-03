Centrocampo Milan, ritorno di fiamma per un vecchio obiettivo di Maldini: i dettagli

Dopo la vittoria per 1-0 di San Siro contro il Tottenham, il Milan con il pareggio per 0-0 arrivato mercoledì sera nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League ha ottenuto la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione europea. I rossoneri in questa stagione, grazie ai risultati finora ottenuti in Champions League, si sono garantiti un ricavo di circa 90 milioni che potranno reinvestire sul mercato. Paolo Maldini sta già programmando la prossima sessione di calciomercato e uno dei principali obiettivi è il centrocampista francese del Lione, Houssem Aouar.

Calciomercato Milan, interesse per Aouar

Aouar

In attesa di scoprire il prossimo avversario nei quarti di finale di Champions League, Paolo Maldini, come riportato da Relevo, sta continuando a lavorare per portare Houssem Aouar a Milano. Il centrocampista francese classe 1998 ha il contratto in scadenza con il Lione e di recente ci sarebbero stati dei contatti tra la dirigenza rossonera e l’entourage del giocatore che però non ha ancora scelto la sua prossima squadra.