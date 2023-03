Milan, obiettivo attaccante: piace un profilo dalla Bundesliga

Dopo la qualificazione ai quarti di finale di Champions League ottenuta a Londra grazie al pareggio per 0-0 contro il Tottenham, il Milan di Stefano Pioli domani dovrà scendere in campo contro la Salernitana. I rossoneri sono chiamati a riscattare la sconfitta di Firenze di sabato scorso per non perdere il treno delle prime quattro in classifica.

Nel frattempo in via Aldo Rossi si inizia a pianificare il mercato estivo grazie al lavoro degli osservatori rossoneri. Come riportato da Tuttosport nei giorni scorsi uno scout milanista è stato a Torino allo Stadium per assistere a Juventus-Friburgo: tra gli osservati speciali c’era Ritsu Doan.

Calciomercato Milan, interesse per Doan

Doan

Uno dei principali obiettivi del Milan nella prossima sessione è acquistare un nuovo esterno di destra. Uno dei profili individuati dal Milan è quello di Ritsu Doan.

Doan è un’ala destra di piede mancino che si è messo in mostra nell’ultimo Mondiale con il suo Giappone, segnando anche due reti a Germania e Spagna. È un classe 1998 ed è stato acquistato la scorsa estate dal Friburgo per 8,5 milioni di euro dal PSV Eindhoven.