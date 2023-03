Calciomercato Milan, il principale obiettivo è il vice Theo: i nomi

Questa sera il Milan sarà costretto ad affrontare l’Udinese alla Dacia Arena senza uno dei suoi top player: Theo Hernandez. Il laterale francese è stato fermato questa mattina da un’influenza e al suo posto giocherà Ballo-Touré. Il franco-senegalese, arrivato a Milano nell’estate del 2021, non ha convinto i vari addetti ai lavori e sembra essere destinato a lasciare i rossoneri in estate. Uno dei principali obiettivi della dirigenza rossonera per la prossima estate è quello di regalare a Stefano Pioli un valido vice di Theo.

I nomi sul tavolo

Maldini e Massara

Maldini e Massara da tempo stanno seguendo varie piste per regalare a Pioli un laterale sinistro valido da utilizzare all’occorrenza per far rifiatare Theo.

L’intenzione della dirigenza rossonera è quello di portare a Milanello un laterale italiano che risulterebbe utile anche per le liste europee. Il Milan sta monitorando vari profili tra cui Antonino Gallo del Lecce ed Emanuele Valeri della Cremonese che però non convincono a pieno la dirigenza.

Un altro nome molto chiacchierato è quello di Carlos Augusto, brasiliano classe ’99, che in questa stagione sta facendo molto bene al Monza e preferirebbe quindi essere titolare e non un semplice sostituto.

Maldini e Massara stanno però valutando anche un nome a sorpresa: il giocatore del Milan Primavera, Andrea Bozzolan. Il giocatore classe 2004 finora in stagione ha realizzato 5 assist in 21 presenze ed è già stato convocato da Stefano Pioli nel ritiro dello scorso dicembre a Dubai in occasione della sosta per il Mondiale.