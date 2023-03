DOVE VEDERE MILAN NAPOLI – Dopo aver superato il Tottenham di Antonio Conte, il Milan affronterà ai quarti di finale di Champions League il Napoli di Luciano Spalletti.

Gli uomini di Stefano Pioli, campioni d’Italia in carica, dunque, per accedere alle semifinali della competizione europea più importante dovranno superare coloro che, con ogni probabilità, prenderanno il loro posto sul gradino più alto del campionato italiano.

I rossoneri tornano tornano a disputare un quarto di finale dopo ben 11 anni dall’ultima volta, mentre per i partenopei sarà una novità, in quanto non erano mai riusciti a superare gli ottavi nella loro storia.

DOVE VEDERE MILAN NAPOLI

Dove vedere Milan Napoli

Il match, che andrà in onda mercoledì 12 aprile alle ore 21, sarà in esclusiva su Amazon Prime Video: sarà possibile guardare il match in diretta TV scaricando l’app di Amazon Prime Video su Smart TV e su Console di gioco, su Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Il match inoltre sarà possibile vederlo anche in streaming, collegandosi sul sito di Amazon Prime Video su PC o su dispositivi mobili.

La telecronaca del match sarà affidata a Sandro Piccinini.

Calendario dei quarti di finale

L’andata dei quarti di finale di Champions League si disputerà il 12 aprile 2023, mentre il ritorno ci sarà dopo 6 giorni, ovvero il 18 aprile 2023. Per quanto riguarda le semifinali, invece, il discorso è rimandato a maggio.

Le semifinali di andata, infatti, sono in programma per il 9 e 10 maggio 2023, mentre il ritorno per il 16 e 17 maggio 2023. L’atto finale della competizione andrà in scena allo Stadio Ataturk di Istanbul sabato 10 giugno 2023.

Diffidati e squalificati

Entrambe le squadre arriveranno al match con l’intera rosa a disposizione e senza nessuna squalifica. Discorso diverso, invece, per la situazione legata ai diffidati.

Tra le fila dei rossoneri rischiano in quattro di saltare la gara di ritorno in caso di ammonizione: Ballo Touré, Krunic, Tomori e Tonali. Tra gli uomini di Spalletti, invece, sono tre i calciatori in diffida: Juan Jesus, Kim, Politano.

Come da regolamento UEFA, inoltre, bisogna ricordare che a partire dalle semifinali il conteggio dei cartellini gialli e gli eventuali diffidati vengono azzerati.