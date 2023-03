Dove vedere Udinese-Milan, TV o streaming: tute le soluzioni

DOVE VEDERE UDINESE-MILAN. Un pareggio e una sconfitta nelle ultime due partite di Serie A. Questa sera, alla Dacia Arena, i ragazzi di Pioli sono chiamati a reagire: una vittoria li porterebbe momentaneamente al secondo posto in classifica.

In attesa di Inter e Lazio, il Milan potrebbe mandare un messaggio forte alle concorrenti.

L’ultimo precedente contro l’Udinese risale allo scorso novembre. La sfida terminò 4-2 per il Milan: in rete Theo, Brahim e Rebic con una doppietta.

Dove vedere Udinese-Milan

QUANDO SI GIOCA UDINESE-MILAN

Il match è in programma questa sera alla Dacia Arena di Udine. Fischio d’inizio fissato per le 20,45.

A dirigere la partita ci sarà Doveri, della sezione di Volterra. Con i rossoneri 26 precedenti: 15 vittorie rossonere, 7 pareggi e 4 sconfitte, tra cui spiccano ben due derby.

Gli assistenti saranno Cecconi e Bercigli, quarto uomo Feliciani. Al VAR toccherà a Nasca, AVAR Paganessi.

DOVE VEDERE UDINESE-MILAN

Udinese-Milan sarà trasmessa sia su Sky che su Dazn.

Basterà essere abbonati alla sezione sport di Sky per assistere al match. I canali a disposizione saranno Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). SkyGo per chi vorrà seguire il match in streaming, tramite dispositivo mobile o computer.

Per quanto riguarda Dazn invece si potrà accedere tramite l’app dedicata fruibile su smart tv, su console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

Per lo streaming bisognerà accedere all’app su dispositivo mobile, IOS o Android, o in alternativa entrare sul sito ufficiale della piattaforma.

Dove vedere Udinese-Milan

PROBABILE FORMAZIONE MILAN

Pioli si affiderà al solito 3-4-2-1 con Maignan fra i pali difeso dal trio formato da Tomori, Thiaw e Kalulu.

A centrocampo Theo Hernandez e Saelemaekers andranno a coprire le fasce, mentre Tonali e Bennacer saranno schierati in mezzo al campo.

Per quanto riguarda il reparto offensivo invece, Leao e Brahim Diaz sosterranno Zlatan Ibrahimovic come unica punta.