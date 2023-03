Giroud squalificato, suggestione in attacco per Pioli: scelto il titolare per Udinese-Milan

Dopo la brutta battuta d’arresto di lunedì contro la Salernitana, il Milan sarà impegnato domani sera sul campo dell’Udinese in un match valido per la 27esima giornata di Serie A.

Tanti dubbi di formazione per Stefano Pioli che, oltre all’infortunato Messias, dovrà fare a meno anche di Olivier Giroud, che era diffidato ed è stato ammonito nel corso della gara contro i campani.

Verso Udinese-Milan, la probabile formazione: Pioli lancia Ibrahimovic dal 1′

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il candidato principale a prendere il posto del bomber francese potrebbe essere proprio Zlatan Ibrahimovic, che ritornerebbe titolare dopo 14 mesi. Tuttavia, non è da escludere l’inserimento della punta svedese soltanto a gara in corso, con uno tra Rebic e Origi dal 1′.

Tutto confermato in difesa, dove l’unico dubbio riguarda le condizioni di Theo Hernandez. In caso di forfait del francese, pronto Ballo-Tourè dall’inizio. A centrocampo si rivede la coppia Tonali–Bennacer. Alle spalle dell’unica punta ci saranno ancora una volta Leao e Brahim Diaz, con Charles De Ketelaere relegato nuovamente in panchina.