Ultim’ora, Pioli rischia di perdere di un titolare: in dubbio per Udinese-Milan

Giornata importantissima in casa Milan. Dopo il sorteggio di Champions League di questa mattina, per i rossoneri è il momento di concentrarsi al massimo sul match di domani sera contro l’Udinese, valido per la 27esima giornata di Serie A.

Gli uomini di Pioli sono chiamati a riscattare le ultime due brutte prestazioni in campionato contro Fiorentina e Salernitana, che hanno portato il Diavolo a guadagnare un solo punto, restando così invischiati in pieno nella lotta per la conquista dei primi quattro posti.

Non arrivano buone notizie, però, per Stefano Pioli. Un titolarissimo della rosa del Milan, infatti, potrebbe non farcela per la gara contro i friulani.

Milan, Theo in dubbio per l’Udinese: se non recupera spazio a Ballo-Tourè

Udinese-Milan, infortunio, Theo Hernandez

Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano a Sky Sport, Theo Hernandez sarebbe a rischio per la sfida di domani sera contro la squadra di Sottil a causa di una leggerissima indisposizione.

Il terzino francese, nonostante il piccolo problema, sta facendo di tutto per recuperare ed essere a disposizione del mister rossonero. Qualora non dovesse farcela, però, al suo posto è pronto a scendere in campo Fode Ballo-Touré, la cui ultima presenza in rossonero risale allo scorso 8 novembre nel match pareggiato 0-0 contro la Cremonese.