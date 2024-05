Conceiçao-Milan, rivelazione clamorosa: le ultime sul tecnico

Novità su Conceiçao e il suo approdo sulla panchina del Milan: arriva una rivelazione clamorosa per i rossoneri. Decisive le prossime ore.

Arrivano le ultime su Conceiçao e il suo possibile approdo sulla panchina del Milan: è stata fatta una rivelazione importante e le prossime ore sarà decisive. Continua la ricerca del nuovo allenatore dei rossoneri in vista della prossima stagione. Per il dopo Pioli sono tanti i nomi accostati al club di Milanello nelle ultime settimane e ciò ha fatto innervosire non poco i tifosi rossoneri.

Questi ultimi hanno protestato nei confronti della dirigenza chiedendo maggiore chiarezza in vista del futuro. I fan del Milan vogliono tornare a vincere e il tutto deve iniziare dalla giusta scelta del tecnico.

I tifosi vorrebbero Antonio Conte ma il club la pensa diversamente puntando su altri nomi che non mettono d’accordo tutta la piazza. L’obiettivo sembrerebbe essere Conceiçao, attuale allenatore del Porto.

In caso di fumata nera, verrebbero presi in considerazione Fonseca, Van Bommel, Martinez, Gallardo e Thiago Motta. Su Conceiçao, però, è stata fatta una rivelazione importante e le prossime ore saranno decisive per capire se il portoghese si legherà al Milan.

Rivelazione sul passaggio di Conceiçao al Milan

Il Milan ha puntato gli occhi su Conceiçao, il tecnico del Porto, per la prossima annata. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, le prossime ore saranno decisive per capire se il portoghese siederà sulla panchina rossonera. Il suo addio al Porto a fine stagione è sempre più probabile ma il tutto dipenderà dall’incontro che avrà tra oggi e domani con il nuovo presidente del club, Villa-Boas. Conceiçao vorrebbe liberarsi del contratto che lo lega al Porto fino al 2028 firmato con la vecchia dirigenza. Nelle prossime ore, dunque, il Milan saprà se il tecnico sarà svincolato oppure no.

I rossoneri restano in attesa e, nel frattempo, anche l’agente Jorge Mendes spinge il suo assistito verso la panchina del Milan per il post Pioli. Se l’allenatore portoghese dovesse liberarsi, i dirigenti rossoneri dovrebbero provare l’assalto decisivo. Vista l’incertezza della situazione, però, la scelta del nuovo tecnico resta aperta e la prima alternativa a Conceiçao è Paulo Fonseca.

L’ex allenatore della Roma starebbe aspettando la chiamata del Milan nonostante abbia tra le mani già due proposte: la prima è il rinnovo con il Lille mentre la seconda è l’offerta del Marsiglia. Si avranno ulteriori chiarimenti soltanto dopo l’incontro tra Conceiçao e Villas-Boas.