Ac Milan news, Ibra ha scelto il nuovo attaccante: si tratta a oltranza

Ac Milan news, Ibrahimovic ha scelto per il dopo Giroud: la trattativa c’è da tempo ma è l’obiettivo principale.

Le ultime news da casa Milan sono chiare: la dirigenza rossonera ha messo nel mirino il calciomercato estivo. In particolare, la società avrà un compito difficile nei prossimi mesi. Olivier Giroud lascerà a fine stagione. C’è quindi necessita di trovare l’attaccante da mettere al centro del reparto e i nomi non mancano. Ibra ha scelto la prossima punta.

Il momento a Milanello non è dei migliori. Queste ultime partite hanno reso una buona stagione in una da dimenticare. Non solo per lo scudetto che l’Inter ha vinto nel derby, ma anche per la delusione in Europa League. Con il senno del poi, il girone di Champions ha dimostrato di essere uno scoglio troppo difficile da sormontare. Lo testimonia la sorpresa Borussia Dortmund in finale con due vittorie su due nella semifinale con il PSG, altra squadra del gruppo europeo rossonero. Il Milan vuole però pensare al futuro e trovare il prossimo attaccante è l’assoluta priorità.

Ibra ha scelto Sesko: le ultime news

Il Milan ha scelto. L’obiettivo è Benjamin Sesko. L’attaccante del Lipsia, per caratteristiche, è il preferito di Ibrahimovic e, secondo La Gazzetta dello Sport, i rossoneri sono pronti a renderlo l’acquisto più oneroso della storia del club. Il record al momento è di Bonucci, strappato alla Juve per 42 milioni. Cifra, che senza ombra di dubbio non basterà per convincere i tedeschi a privarsi del giovane sloveno. Proprio il club della Bundesliga sta rendendo la vita difficile. In esclusiva dal nostro Marco Giordano arrivano news importanti sull’affare.

La trattativa, secondo Giordano, va avanti da tempo e il Lipsia avrebbe già rifiutato due offerte fatte dal Milan. I tedeschi infatti vogliono provare a trattenere Sesko e la difficoltà per i rossoneri sarebbe la mancanza di una clausola rescissoria. Inoltre, il classe 2003 piace al PSG e non è detto che i francesi non si presentino con un’offerta irrinunciabile.

Lo sloveno percepisce 1,8 milioni netti a stagione dal Lipsia, con cui ha un contratto fino al 2028. L’ingaggio non è proibitivo e il Milan gli potrebbe offrire anche di più. Resta da capire la volontà del giocatore. Sesko, infatti, non si sarebbe ancora esposto e perciò il club tedesco rimane sicuro sulla sua posizione.

Ibra ha scelto e farà di tutto per portare il talento classe 2003 a Milano, sarà un’estate al cardiopalma per i tifosi che sperano di accogliere la punta il prima possibile.