Calciomercato Milan, si inizia ad entrare nel vivo: i rossoneri guardano in Premier League e hanno una ghiotta occasione.

L’estate rossonera sarà piena di colpi di scena. Il calciomercato è alle porte e la società vuole continuare il progetto messo in moto a inizio stagione. Furlani e Moncada sono sulle piste di svariati profili. Il Diavolo potrebbe avere una ghiotta occasione in Premier League, sponda Manchester United. La dirigenza punta a completare la squadra, anche in vista del nuovo allenatore.

Il calciomercato del Milan infatti non sarà fatto a caso. Con Stefano Pioli ai saluti, la nuova proprietà vuole un allenatore che possa sposare al meglio le caratteristiche dei giocatori che saranno a sua disposizione. I rossoneri guardano in Portogallo per il nuovo tecnico e, saltato Lopetegui, il nuovo nome è Sérgio Conceição. Il tecnico del Porto sembra poter lasciare a fine stagione. Gioca un calcio propositivo, moderno e potrebbe adattarsi al meglio alla rosa. Prima la nuova guida arriverà, più possibilità ci sono che partecipi alla campagna acquisti. Nel frattempo, Tuttosport rivela l’indiscrezione di mercato.

Calciomercato Milan, Amrabat è un obiettivo

Non è un segreto: il Milan vuole una punta. Trovare il sostituto di Giroud è la priorità numero uno. Non bisogna però pensare che possa essere l’unico. Un problema che i rossoneri hanno da quando Pioli allena è la transizione difensiva. Quest’anno con Leao, Theo, Pulisic, Reijnders, Loftus-Cheek in campo contemporaneamente, il Diavolo si trovava spesso e volentieri ad essere sbilanciato in attacco. C’è perciò necessita di irrobustire il centrocampo per poter schierare i giocatori di qualità davanti, rimanendo però in equilibrio. Ecco che quindi Furlani e Moncada si sono messi sulle piste di un profilo del genere e nelle ultime ore sono circolati parecchi nomi.

Su tutti, secondo Tuttosport spunta Sofyan Amrabat. Il marocchino sta trovando poco spazio da quando è a Manchester ed è pronto a riaccasarsi a Firenze alla fine del prestito. Le caratteristiche dell’ex Hellas si sposano perfettamente con l’idea di dare più equilibrio alla rosa e in estate i rossoneri sono pronti a tutto per portarlo a Milano. Non mancano ovviamente le alternative. Un altro giocatore che piace è Nico Dominguez, vecchia conoscenza del nostro calcio. L’Argentino ha infatti giocato per 3 anni a Bologna e oggi milita nel Nottingham Forrest.

L’obiettivo è chiaro: il calciomercato deve portare giocatori che stabilizzino la squadra per poter giocare un calcio propositivo senza scoprirsi troppo. Il Diavolo vuole tornare grande e molto passerà dall’operato della dirigenza quest’estate.