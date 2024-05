Milan, un big può partire: la Premier lo chiama

Per il Milan e il suo giocatore ci sono sirene estere. La Premier League potrebbe essere nel suo futuro senza rinnovo di contratto.

Il Milan ha virutalmente chiuso la sua stagione. I rossoneri, ipotecato il secondo posto, hanno ancora due partite da giocare ma che non avranno un senso ai fini della classifica. La squadra di Stefano Pioli vuole comunque dare un bel finale a tutti i tifosi. Per la società rossonera ora bisognerà ragionare per gradi. C’è il tema che riguarda il nuovo allenatore che ha primaria importanza, con Paulo Fonseca in pole position, e poi ci sarà presto la sessione estiva del calciomercato.

Qui il Diavolo potrebbe regalare dei colpi di scena. Il prossimo calciomercato dipenderà tuttavia sicuramente dal nuovo allenatore e da ciò che vorrà nella sua nuova squadra. La dirigenza dunque aspetterà di annunciare prima la nuova guida tecnica. Però nel frattempo non sono da escludersi addii importanti in casa Milan. Uno di questi potrebbe essere, perchè no, Mike Maignan. Il rinnovo di contratto sembra ancora lontano dunque occhio all’appetibilità dei campionati esteri per l’ex Lille.

Maignan lontano dal Milan? Il rinnovo è ancora lontano

I rossoneri potrebbero avere un altro addio improtante ma parecchio oneroso. La trattativa tra club e giocatore con il suo entourage non è neanche iniziata ed ecco che altre squadre si possono fare avanti.

Il Milan ragionerà per step e dopo aver scelto il nuovo allenatore si procederà a fare movimenti in entrata sul calciomercato. Prima però non è da escludere che ci siano uscite perchè con l’addio di Pioli anche qualche altro effettivo potrebbe salutare la compagine rossonera.

Tra questi, su tutti, troviamo Theo Hernandez, ma anche Mike Maignan. Il portiere francese difatti andrà in scadenza di contratto nel 2026 con il Milan, ma ancora non c’è nessun movimento per iniziare a parlare di rinnovo di contratto. Il giocatore, assieme al suo entourage, non si sono ancora mossi con la società per rinnovare la firma.

E secondo quanto riporta il Corriere dello Sport Mike Maignan può anche lasciare il Milan. L’ex Lille ha estimatrici in Premier League e non è da escludere un addio in stile Tonali con un incasso importante in favore del Milan.

Sarà difficle rimpiazzare il portiere francese che dal 2021 al Milan ha mostrato grandi qualità. Si andrebbe a perdere un pezzo difficile da rimpiazzare ma il Milan, magari, per monetizzare potrebbe ben sfruttare la carta Maignan con la Premier abituata a pagare tanto.