Flop al Chelsea e allenatore del Milan: colpo di scena per il sostituto di Pioli

Calciomercato, dal Chelsea al Milan, il club rossonero potrebbe tentare un colpo di mercato per quello che sarà il dopo Pioli.

Mancano solo tre giornate alla fine del campionato e poi per il Milan sarà tutto da riscrivere. Quasi sicuramente dalla prossima stagione sulla panchina rossonera non ci sarà più Stefano Pioli, dopo cinque anni e uno scudetto vinto le strade dell’allenatore e del club milanista si divideranno.

Questa è stata sicuramente una stagione complicata per il Milan, risultati altalenanti, prestazioni non all’altezza delle aspettative e soprattutto troppi infortuni che hanno inevitabilmente influenzato la prima parte di campionato. La seconda parte di questa stagione sembrava essere iniziata diversamente, infatti in fin dei conti i rossoneri sono riusciti a risalire in classifica e posizionarsi al secondo posto, assicurandosi un posto in Champions per il prossimo anno.

La lista dei nomi dei sostituti di Pioli a quanto pare è abbastanza lunga, tanti sono stati i profili accostati al Milan in queste ultime settimane, l’indiziato numero uno, sembrava essere Sergio Conceicao, attuale allenatore del Porto. Chiaramente non è stato l’unico nome, ma la lista è in continuo aggiornamento e adesso sembra essersi aggiunto un altro profilo interessante, quello di Graham Potter

Milan, spunta l’idea Potter per il dopo Pioli

Graham Potter attualmente ha un contratto con il Chelsea, però l’interesse del Milan a quanto pare risale già a febbraio. Il club inglese potrebbe comunque pensare di lasciarlo andare anticipatamente, visto che ha firmato cinque anni di contratto e gliene mancano ancora tre (fino al 30 giugno del 2027). Potter al momento è diventato uno degli allenatori più costosi della storia del calcio, per liberarlo dal Brighton, infatti, i Blues hanno pagato una cifra vicina ai 23 milioni di euro.

Potter piace molto a Milanello però bisogna comunque tenere in conto che sull’allenatore c’è un po’ di concorrenza, infatti secondo quanto riportato da Tuttomercatweb.com anche l’Ajax, lo considera il primo nome per la panchina. L’ultima parole aspetta sempre a Potter, dato che dovrà comunque tenere conto del ricco accordo che lo lega ancora al Chelsea.

Potter è il piano A però a quanto pare per Moncada sarebbe più adatto un allenatore come Paulo Fonseca, protagonista di due stagioni positive al Lille. Fonseca però non è un profilo che convince molto né Ibrahimovic né Furlani. Rimane anche in pista Sergio Conceicao, che potrebbe riuscirsi a svincolare dal Porto dopo l’elezione di André Villas Boas.

La cosa certa è che per il momento tutto il club è pienamente concentrato sul finale di questo campionato, dal 26 maggio la società si siederà a tavolino e si deciderà come procedere per ridare al Milan una nuova identità vincente.