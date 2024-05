Ultimissime Milan, l’aggiornamento su Conte: la volontà del club

Ultimissime Milan, arrivano importanti aggiornamenti sulla situazione del futuro allenatore del Milan: ecco la volontà del club riguardo l’idea Antonio Conte in rossonero.

Il Milan sta ancora cercando il nuovo allenatore per la prossima stagione: ci sono degli aggiornamenti su Conte e sulla volontà del club. La dirigenza rossonera sa che il campionato sta per terminare e la scelta del nuovo tecnico dev’essere presa nel più breve tempo possibile. Dopo la contestazione dei tifosi prima e durante la gara di domenica pareggiata 3-3 contro il Genoa, la società deve fare bene la propria scelta per il futuro. I supporters del Diavolo vogliono tornare a vincere dopo una stagione non all’altezza della aspettative e piena di obiettivi sfumati.

La ricostruzione del Milan dovrà avvenire proprio a partire dalla scelta del nuovo allenatore. Molti sono i tecnici accostati alla panchina rossonera. Quella che sembrava essere la scelta del club, ovvero Lopetegui, è stata duramente presa di mira dai tifosi sia sui social sia allo stadio creando un clima ad alta tensione. Nelle ultime ore, però, ci sarebbero stati degli aggiornamenti riguardo la volontà del club nell’ingaggiare Antonio Conte, il vero sogno dei tifosi rossoneri.

News Milan: la volontà del club su Conte

Antonio Conte è l’allenatore che molte squadre vogliono provare ad ingaggiare in vista della prossima stagione. Tra queste sembrava esserci anche il Milan ma, come riportato da TuttoSport, il club non terrebbe in considerazione al momento il tecnico pugliese che non rientrerebbe nei piani della società. Il vero sogno dei tifosi rossoneri, dunque, sembrerebbe destinato a rimanere nel cassetto perché la dirigenza starebbe guardando altro per sostituire Pioli a partire da giugno.

Tra gli altri nomi che per ora non sembrerebbero essere valutati dalla dirigenza ci sono anche quello di Maurizio Sarri e di Tuchel, entrambi nel mirino di altri top club. Notizie che potrebbero far aumentare la rabbia dei tifosi del Milan, i quali potrebbero dare al via ad altre forme di contestazione.

I nomi che resterebbero in cima alla lista, secondo TuttoSport, sono quelli di Conceiçao, Fonseca, Van Bommel e Gallardo senza eliminare del tutto l’idea Thiago Motta. Il primo piace molto alla società ma resta da chiarire la sua situazione con il Porto, ovvero se il suo contratto sarà annullato visto il cambio di presidenza. Il tecnico portoghese, però, non metterebbe tutti d’accordo: infatti, a spingerlo in rossonero è soprattutto il suo agente Mendes. Anche Fonseca, inoltre, non convincerebbe l’intera piazza milanista.