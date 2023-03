Fiorentina-Milan, i convocati di Italiano: assenza in difesa!

Dopo le quattro vittorie consecutive senza subire reti, il Milan vuole continuare il trend positivo del mese di febbraio. Continuare a vincere per il Milan è obbligatorio per non perdere il treno delle prime quattro in classifica. In attesa dell’attesissima sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham, il Milan è chiamato ad affrontare domani sera all’Artemio Franchi la Fiorentina di Vincenzo Italiano che dovrà però fare a meno di un suo difensore.

I convocati di Italiano

ACF Fiorentina v Torino FC – Coppa Italia Players of ACF FIorentina pose for a team photo prior to the Coppa Italia football match between ACF Fiorentina and Torino FC. Florence Italy Copyright: xNicolòxCampox

Vincenzo Italiano ha diramato l’elenco dei convocati in vista del match dell’Artemio Franchi di domani sera contro il Milan, assente l’infortunato Terzic.

Di seguito i convocati di Italiano:

Portieri: Cerofolini, Sirigu, Terracciano

Difensori: Biraghi, Dodo, Igor, Quarta, Milenkovic, Ranieri, Venuti

Centrocampisti: Amrabat, Barak, Bianco, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Mandragora, Saponara

Attaccanti: Brekalo, Gonzalez, Ikone, Jovic, Kouame, Cabral, Sottil