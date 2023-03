Francia, parole da leader di Maignan: avete sentito?

Termina con un sonoro 4-0 la sfida tra Francia ed Olanda, primo incontro del Gruppo B per le qualificazioni ad EURO2024. Una prestazione senza senso quella dei galleti al Saint-Denis, capaci di spingere alle corde gli orange dopo appena 20 minuti di gioco.

Sono infatti bastati 20 giri di orologio ai francesi per portare il match sul 3-0, chiuso poi nel secondo tempo con la rete di Mbappe. Protagonisti con la maglia bleu anche i milanisti Theo Hernandez, Giroud e Maignan, con quest’ultimo protagonista nei secondi finali di gara.

Non solo i nomi di Griezmann, Upamecano e Mbappe impressi sul tabellone: la sfida tra Francia e Olanda porta anche la firma di “Magic” Mike Maignan. L’estremo difensore del Milan e della Francia è stato protagonista di un paio di begli interventi, prima di arrivare al rigore parato su Depay al minuto 95. Di questo ed altro il portiere rossonero ha parlato nel post-partita Sky:

“Abbiamo fatto un’ottima partita, abbiamo giocato come volevamo. Siamo riusciti a rimanere compatti e sbloccare subito il match. Sono contento per il finale ma nel complesso sono felice per la prestazione di tutti”.

“Devo rimanere sempre concentrato, certe partite nascondono sempre dei rischi dietro l’angolo. Un gol può cambiare tutto, nel finale è anche arrivato il rigore. Sulla parata prevale l’istinto, giochi psicologicamente contro l’attaccante cercando di occupare quanto più spazio in porta possibile. Volevo dare il mio contributo e chiudere con un clean sheet, fortunatamente ce l’ho fatta”.