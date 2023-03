Il Milan delude ancora, tracollo ad Udine

Nella serata di ieri l’Udinese ha battuto il Milan per 3-1 alla Dacia Arena. Ad Udine i rossoneri non sono mai riusciti a dominare il match e soprattutto la retroguardia dell’Udinese non è quasi mai stata impensierita. Quello contro i friulani è stato l’ennesimo stop del Milan in questo 2023 in cui finora i rossoneri stato molto altalenanti, una prestazione bruttissima degli uomini di Stefano Pioli che sembravano essere tornati quelli della seconda metà di gennaio.

Con la sconfitta contro l’Udinese, che in casa non vinceva dalla partita dello scorso 18 settembre contro l’Inter, si è concluso un pessimo mese di marzo per i rossoneri in cui è arrivata la qualificazione ai quarti di finale di Champions League ma neanche una vittoria. L’ultimo successo dei rossoneri è quello dello scorso 26 febbraio contro l’Atalanta, da allora due sconfitte e due pareggi.

La sosta per ripartire

Milan

La prima parte del 2023 del Milan finora non è stata delle migliori. Il mese di gennaio è stato caratterizzato da numerose disfatte, tra cui quella contro la Lazio e il Sassuolo, che avevano portato Pioli ad effettuare un cambio di modulo passando alla difesa a tre. Nel mese di febbraio il Milan era tornato a galla grazie ad un filotto di vittorie senza subire reti. Il cambio modulo, che aveva tamponato l’emergenza delle reti subite, ha però comportato una siccità offensiva: solo 10 gol segnati nelle ultime 12 partite.

Nella serata di Udine è arrivata l’ennesima disfatta nel 2023 dei rossoneri. Una partita che era da vincere, pur senza Giroud e Theo, per non complicare la corsa alle prime quattro posizioni in campionato. Uno dei punti di forza della squadra di Stefano Pioli nelle passate stagioni era proprio quella di riuscire a portare a casa buoni risultati pur con delle assenze. Questa cosa sembra essere totalmente svanita in questa prima parte del 2023 in cui le assenze nei rossoneri si stanno facendo sentire.

Per il Milan di Stefano Pioli ci sarà da lavorare duramente durante la sosta per le nazionali, non classificarsi tra le prime quattro in campionato sarebbe un grave danno perché significherebbe compromettere un’intera stagione. I rossoneri nel mese di aprile dovranno ripartire sin da subito col piede giusto, dopo la sosta sono attesi dal Napoli capolista per la prima delle tre sfide in 17 giorni tra le due compagini.