Di Marzio controcorrente sul rinnovo di Leao: “L’accordo con il Milan si farà!”

Il rendimento del Milan nel 2023 è notevolmente sotto le aspettative. I rossoneri non stanno ingranando in campionato e hanno concluso il mese di marzo senza vittorie. Uno dei giocatori più in crisi nel Milan è sicuramente Rafael Leao. Il portoghese non segna dalla sfida contro il Lecce dello scorso 14 gennaio, tanto troppo tempo per un giocatore che nella scorsa stagione ha trascinato i rossoneri alla vittoria dello scudetto. Il portoghese ha attirato su di sé le attenzione di vari top club europei non avendo ancora rinnovato il contratto con il Milan in scadenza a giugno 2024. Nella serata di ieri però Gianluca Di Marzio ha detto la sua sul futuro di Leao.

Le parole di Di Marzio

Di seguito le parole di Gianluca Di Marzio a Sky Sport.