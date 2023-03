Retroscena Brahim Diaz, Spagna e Marocco si contendono il fantasista del Milan

Il Milan ha conquistato l’accesso ai quarti di finale di Champions League grazie a due ottime prestazioni negli ottavi contro il Tottenham di Antonio Conte. Il gol che ha garantito la qualificazione ai rossoneri è stato quello realizzato da Brahim Diaz all’andata. Il calciatore del Milan ora però dovrà decidere il suo futuro, non solo quello di club ma anche per quanto riguarda la nazionale.

Brahim Diaz, la scelta per la nazionale

Brahim Diaz

Come riportato da Footmercato, Brahim Diaz è conteso tra Marocco e Spagna: entrambe le nazionali vogliono il giocatore del Milan che ancora non ha preso una decisione. Dopo le ottime prestazioni del Marocco nel Mondiale in Qatar, Brahim Diaz sembrava intenzionato ad accettare la corte della nazionale del Medio Oriente ma la Spagna vorrebbe convocarlo per le due gare contro Norvegia e Scozia di fine marzo valide per la qualificazione ad Euro 2024.

Il ct del Marocco per convincere Brahim Diaz ad accettare la sua nazionale era allo stadio per l’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Milan e Tottenham, sfida decisa proprio da un gol del numero 10 rossonero che nei prossimi giorni dovrà comunicare la sua scelta.