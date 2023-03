Il Milan nel mercato estivo, tra il clamore generale, era riuscito a portare a Milano Sergino Dest, terzino statunitense ritenuto uno dei talenti più importanti di questa generazione dopo le prestazioni soprattutto con l’Ajax, per ovviare agli infortuni della rosa in prestito con diritto di riscatto dal Barcellona, squadra che lo ha preso dal campionato olandese nel 2020.

Milan, la dirigenza ha deciso sul riscatto

Il suo arrivo era legato all’infortunio di Alessandro Florenzi, ma il ritorno del terzino della nazionale e la riconferma di Davide Calabria come titolare hanno ridotto il minutaggio per Sergino Dest, ritrovatosi con il ruolo coperto dai due italiani e relegato per la maggior parte delle partite in panchina senza disputare nemmeno un minuto di gioco.

Sergino Dest in campo con il Milan

Come riporta la Gazzetta dello Sport, è molto difficile che il Milan si dimostri propenso a versare i 20 milioni del riscatto, cifra ritenuta troppo alta, al Barcellona, con il ritorno in Spagna del terzino che diventerebbe sempre più probabile anche se non si sa se in via definitiva o per essere di nuovo ceduto.

Dest, i numeri con il Milan nella stagione 2022/2023

Sergino Dest, terzino destro classe 2000 statunitense, in questa stagione al Milan ha giocato appena 14 partite, 8 in Serie A, 1 in Coppa Italia e 4 in Champions League e infine 1 in Supercoppa Italiana, non riuscendo ad incidere nè con gol nè con assist uscendo presto dalle gerarchie di Stefano Pioli e finendo relegato in panchina.