Tottenham, una particolare statistica non premia la squadra di Conte: il dato

Continua inesorabilmente a scorrere il tempo in vista di Tottenham-Milan. La squadra di Pioli è infatti attesa in quel di Londra per affrontare il ritorno degli ottavi di Champions League. Davanti ai rossoneri, gli Spurs di Antonio Conte, pronti a ribaltare l’1-0 subito a San Siro.

Milan-Tottenham

Cresce dunque l’ansia per i tifosi rossoneri, preoccupati dalla recente sconfitta in campionato contro la Fiorentina ma anche rassicurati dal pessimo momento di forma degli inglesi. In più, un ulteriore dato preoccupa Conte ed il suo Tottenham, accrescendo invece le speranze del Milan di Pioli.

Palle perse nella propria metà campo, Tottenham fra le peggiori in Europa

Ricca di campioni come Kane, Son e Richarlison, la rosa del Tottenham è una delle più care e forti in circolazione. Ciò nonostante, il momento di forma dei bianchi di Londra è pessimo, viste le due recenti sconfitte incassate in Premier League. TMW ha inoltre provveduto a girare il dito nella piaga, mettendo in risalto uno dei numerosi difetti degli Spurs.

Conte Tottenham

Nei top 5 campionati europei infatti, il Tottenham è tra le squadre che più di tutte subisce recuperi offensivi nella propria metà campo, aprendo numerose strade ad un contropiede avversario. La squadra di Conte è terza in questa classifica con ben 260 casi, dietro solo a Lazio e Bournemouth con 264 e 263. Un dato che dunque strizza l’occhio e fa aizzare le antenne al Milan e a Stefano Pioli, cui chiave del successo di questa sera potrebbe celarsi in questi numeri.